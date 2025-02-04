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Еврокубок. «Трефл Сопот» проиграл «Гран-Канарии», «Венеция» справилась с «Литкабелисом»

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Польский «Трефл Сопот» проиграл испанской «Гран-Канарии», итальянская «Венеция» справилась с литовским «Литкабелисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 14-3, Гран-Канария Испания – 12-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-6, Бешикташ Турция – 9-8, Ульм Германия – 9-8, Вулвз Литва – 9-8, Будучность Черногория – 9-8, Ховентуд Испания – 6-11, Тренто Италия – 6-11, Сопот Польша – 1-17.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Тюрк Телеком Турция – 10-7, Хапоэль Иерусалим Израиль – 10-7, Венеция Италия – 10-8, Бурк Франция – 9-8, Клуж Румыния – 9-8,  Гамбург Германия – 5-12, Литкабелис Литва – 5-13, Арис Греция – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЛиткабелис
logoТрефл Сопот
результаты
logoЕврокубок
logoРейер Венеция
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