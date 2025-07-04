Еврокубок определил состав групп на сезон-2025/26
Определился расклад Еврокубка.
14 из 20 команд участвовали в предыдущем сезоне. «Манреса» и «Хемниц» дебютируют в турнире, остальные команды вернулись после отсутствия. Групповой этап пройдет за 18 раундов. Сезон стартует 30 сентября.
Группа А
«Хапоэль Иерусалим» (Израиль);
«Манреса» (Испания);
«Клуж» (Румыния);
«Бахчешехир» (Турция);
«Венеция» (Италия);
«Арис» (Греция);
«Нептунас» (Литва);
«Цедевита-Олимпия» (Словения);
«Гамбург» (Германия);
«Шленск» (Польша);
Группа B
«Литкабелис» (Литва);
«Бешикташ» (Турция);
«Будучность» (Черногория);
«Бурк» (Франция»);
«Тренто» (Италия);
«Лондон» (Великобритания);
«Хемниц 99» (Германия);
«Паниониос» (Греция);
«Ульм» (Германия);
«Тюрк-Телеком» (Турция).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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