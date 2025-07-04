Еврокубок определил состав групп на сезон-2025/26

Определился расклад Еврокубка.

14 из 20 команд участвовали в предыдущем сезоне. «Манреса» и «Хемниц» дебютируют в турнире, остальные команды вернулись после отсутствия. Групповой этап пройдет за 18 раундов. Сезон стартует 30 сентября.

Группа А

«Хапоэль Иерусалим» (Израиль);

«Манреса» (Испания);

«Клуж» (Румыния);

«Бахчешехир» (Турция);

«Венеция» (Италия);

«Арис» (Греция);

«Нептунас» (Литва);

«Цедевита-Олимпия» (Словения);

«Гамбург» (Германия);

«Шленск» (Польша);

Группа B