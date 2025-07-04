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Еврокубок определил состав групп на сезон-2025/26

Определился расклад Еврокубка.

14 из 20 команд участвовали в предыдущем сезоне. «Манреса» и «Хемниц» дебютируют в турнире, остальные команды вернулись после отсутствия. Групповой этап пройдет за 18 раундов. Сезон стартует 30 сентября.

Группа А

  • «Хапоэль Иерусалим» (Израиль);

  • «Манреса» (Испания);

  • «Клуж» (Румыния);

  • «Бахчешехир» (Турция);

  • «Венеция» (Италия);

  • «Арис» (Греция);

  • «Нептунас» (Литва);

  • «Цедевита-Олимпия» (Словения);

  • «Гамбург» (Германия);

  • «Шленск» (Польша);

Группа B

  • «Литкабелис» (Литва);

  • «Бешикташ» (Турция);

  • «Будучность» (Черногория);

  • «Бурк» (Франция»);

  • «Тренто» (Италия);

  • «Лондон» (Великобритания);

  • «Хемниц 99» (Германия);

  • «Паниониос» (Греция);

  • «Ульм» (Германия);

  • «Тюрк-Телеком» (Турция).

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
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logoРейер Венеция
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logoТюрк Телеком
logoАрис
logoЦедевита-Олимпия
Хемниц 99
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