Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса

Литовцы объявили предварительный состав сборной.

В расширенный состав сборной Литвы попали:

Арнас Величка («Брауншвейг »)

Ажуолас Тубелис («Ритас»)

Дейвидас Сирвидис («Жальгирис»)

Эймантас Бенджюс («Удине»)

Гитис Радзявичюс («Ритас»)

Игнас Браздейкис («Жальгирис»)

Игнас Саргюнас («Ритас»)

Йонас Валанчюнас («Денвер»)

Криступас Жемайтис

Лауринас Бирутис («Жальгирис»)

Мантас Рубштавичюс («Литкабелис»)

Марек Блажевич

Маргирис Нормантас («Ритас»)

Рокас Гедрайтис («Црвена Звезда»)

Рокас Йокубайтис («Маккаби Тель-Авив»)

Тадас Седекерскис («Баскония»)

В предварительной заявке – 16 игроков, но четверо из них не попадут в окончательный список.

Стоит отметить, что Литва останется без некоторых игроков из НБА и Евролиги, таких как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Матас Бузелис («Чикаго»), Каспарас Якучионис («Майами»), Эдгарас Улановас («Жальгирис») и Арнас Буткевичюс («Жальгирис»).

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Литвы сыграет в Тампере (Финляндия) в группе B, где ее соперниками станут Черногория, Швеция, Великобритания, Германия и Финляндия.