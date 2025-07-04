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Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса

Литовцы объявили предварительный состав сборной.

В расширенный состав сборной Литвы попали:

  • Арнас Величка («Брауншвейг»)

  • Ажуолас Тубелис («Ритас»)

  • Дейвидас Сирвидис («Жальгирис»)

  • Эймантас Бенджюс («Удине»)

  • Гитис Радзявичюс («Ритас»)

  • Игнас Браздейкис («Жальгирис»)

  • Игнас Саргюнас («Ритас»)

  • Йонас Валанчюнас («Денвер»)

  • Криступас Жемайтис

  • Лауринас Бирутис («Жальгирис»)

  • Мантас Рубштавичюс («Литкабелис»)

  • Марек Блажевич

  • Маргирис Нормантас («Ритас»)

  • Рокас Гедрайтис («Црвена Звезда»)

  • Рокас Йокубайтис («Маккаби Тель-Авив»)

  • Тадас Седекерскис («Баскония»)

В предварительной заявке – 16 игроков, но четверо из них не попадут в окончательный список.

Стоит отметить, что Литва останется без некоторых игроков из НБА и Евролиги, таких как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Матас Бузелис («Чикаго»), Каспарас Якучионис («Майами»), Эдгарас Улановас («Жальгирис») и Арнас Буткевичюс («Жальгирис»).

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Литвы сыграет в Тампере (Финляндия) в группе B, где ее соперниками станут Черногория, Швеция, Великобритания, Германия и Финляндия.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЕвробаскет-2025
logoМаккаби Тель-Авив
logoКаспарас Якучионис
logoИгнас Браздейкис
logoАрнас Буткевичюс
Тадас Седекерскис
Мантас Рубштавичюс
logoРитас
Рокас Йокубайтис
logoБрауншвейг
logoЛиткабелис
logoЖальгирис
logoЭдгарас Улановас
Криступас Жемайтис
logoЦрвена Звезда
Дейвидас Сирвидис
Маргирис Нормантас
Рокас Гедрайтис
Марек Блажевич
Ажуолас Тубелис
Лауринас Бирутис
logoБаскония
logoЙонас Валанчюнас
Эймантас Бенджюс
Арнас Величка
Удине
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