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Егор Амосов продолжит развитие в системе «Реала»

Егор Амосов попробует силы в европейском баскетболе.

17-летний форвард (201 см) исследовал возможности продолжения карьеры в Единой лиге ВТБ, но, по сообщению телеграм-канала «Перехват», в конце концов решил показать себя в Европе.

Ранее сообщалось, что предложения из NCAA от программ, не входящих в Топ-100 рейтинга, не удовлетворили Амосова. Выступление в системе «Реала» даст ему возможность побороться за внимание более именитых команд.

Форвард подпишет контракт по схеме «1+1» и будет иметь возможность сменить вектор движения по результатам первого сезона.

Ожидается, что основной площадкой для баскетболиста станет молодежный состав «Реала», но будет и возможность попробовать себя на взрослом уровне в матчах национального чемпионата.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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