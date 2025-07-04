Тренер сборной U20 Роман Семернинов: «Егор Амосов – Лука Дончич на минималках, и я не преувеличиваю»

Роман Семернинов прокомментировал планы Егора Амосова.

17-летний форвард отправится в «Реал» с прицелом на дальнейшую карьеру в США.

«Егор – очень талантливый парень. У него прекрасное тело, высокий баскетбольный IQ. Можно посмотреть последние матчи сборной U20. Как Егор принимает решения в сложных ситуациях, как действует в розыгрыше. Я ставил его на позицию первого номера, и игрок прекрасно справлялся. Сейчас он Лука Дончич на минималках, и я не преувеличиваю.

Главная проблема Амосова заключается в том, что он не всегда выкладывается на 100 процентов. У нас был разговор на эту тему. Буквально дословно ему сказал: «Если ты не будешь лениться, то станешь номером один». И не только в России. Очень хочется, чтобы у него все получилось в «Реале», – поделился мнением о перспективах баскетболиста главный тренер сборной России U20.