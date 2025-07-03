Егор Амосов о переходе в «Реал»: «Хочу получить должную подготовку перед первым сезоном в американском баскетболе»

Егор Амосов признался, что после Испании намерен отправиться в США.

«Да, действительно перехожу в «Реал ».

Есть договоренность, что предсезонку буду проводить с основной командой, мне будут давать время в играх лиги ACB. Больше минут планирую получать в команде юниоров U‑18 и новой лиге U‑22.

У меня были предложения и из‑за рубежа, и в России. Выбрал «Реал», потому что хочу получить там должную подготовку перед первым сезоном в американском баскетболе.

То есть план такой: поиграть в Европе, а потом поехать играть и учиться в США?

Да, основной план такой. Хочется попробовать все ниши и уровни баскетбола. И всегда будет выбор остаться в Европе. Буду решать в конце следующего сезона.

Похоже на путь Егора Демина, который тоже сначала играл в «Реале», потом поехал в студенческую лигу США и сейчас оказался в НБА. Советовался с ним?

Не советовался, но у него получился очень хороший и качественный путь. Поиграл на хорошем уровне в Испании, после года в NCAA попал в НБА под высоким пиком. Но в отличие от Егора я уезжаю в 17 лет, а не в 15, и я два года уже играл со взрослыми в Единой лиге ВТБ, спасибо «Самаре» за доверие. Думаю, это поможет легче адаптироваться к требованиям в Испании.

То есть цель - попасть в НБА?

Конечно, такая цель есть», - сказал бывший форвард «Самары».