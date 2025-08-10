4

Уэсли Джонсон о потере веса Луки Дончича: «Это хороший знак, что он настроен решительно»

Уэсли Джонсон похвалил Луку Дончича за существенную потерю веса.

«Честно говоря, ему пришлось это сделать. Он показал, что способен это сделать. Он сбросил вес. Он сделал это не просто так. Не думаю, что он пошел на это, чтобы показать, что он может это сделать. Думаю, он сделал это, чтобы показать, что стремится к победе.

Я думаю, что он настроен решительно и показал всем и себе, что ему нужно вернуться туда, где он уже был, на вершину горы. Даже несмотря на то, что он проиграл в финале, он пытается вернуться туда. Так что это хороший знак, что он настроен решительно», – сказал бывший игрок «Лейкерс».

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3172 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Lakers Nation
