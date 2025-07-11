Майлз Тернер болельщикам «Бакс»: «Я вас больше не ненавижу. Теперь только любовь»

Майлз Тернер шутливо обратился к фанатам «Милуоки».

Центровой перешел в «Бакс» из «Пэйсерс». «Индиана » два года подряд выбивала новый клуб Тернера из первого раунда плей-офф.

«Рад познакомиться с городом. Воодушевлен сотрудничеством с клубом. Отличные новости, я вас всех больше не ненавижу. Теперь только любовь», – поделился баскетболист.