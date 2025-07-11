Майлз Тернер болельщикам «Бакс»: «Я вас больше не ненавижу. Теперь только любовь»
Майлз Тернер шутливо обратился к фанатам «Милуоки».
Центровой перешел в «Бакс» из «Пэйсерс». «Индиана» два года подряд выбивала новый клуб Тернера из первого раунда плей-офф.
«Рад познакомиться с городом. Воодушевлен сотрудничеством с клубом. Отличные новости, я вас всех больше не ненавижу. Теперь только любовь», – поделился баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
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