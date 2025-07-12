Майлз Тернер: «В «Милуоки» я увидел возможность продолжать бороться за титул»
Новобранец «Бакс» объяснил причины перехода из «Пэйсерс» в «Бакс».
«С «Индианой» у нас были разногласия – что касается меня и их.
В конечном итоге, все сводилось к тому, чтобы продолжать бороться за титул… И в «Милуоки» я увидел такую возможность», – сказал центровой.
После 10 сезонов в составе «Пэйсерс» Майлз Тернер подписал с «Бакс» 4-летний контракт на 108,9 миллиона долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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