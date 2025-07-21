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Брэд Боткин: «Майлз Тернер – это «Вольво». Автомобиль среднего класса в гараже горящего дома»

Журналист CBS Sports назвал действия «Бакс» худшими в это межсезонье.

«Чтобы освободить деньги для контракта Тернера (107 миллионов на четыре года), «Бакс» согласились выплатить Лилларду 113 миллионов в следующие пять лет ЗА ТО, ЧТО ОН НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ЗА НИХ. В лиге это называют «waive-and-stretch» – растянули оставшиеся два года контракта Лилларда на пять ежегодных выплат по 22,5 миллиона.

В реальном мире это как «купить» машину, которую не можешь себе позволить, подмухлевав с цифрами в кредитном договоре. В худшем случае ее заберут за долги, пока набегают проценты. В лучшем – ты потратил все имеющиеся у тебя деньги на машину, да еще и не на роскошную машину. Тернер хорош и идеально подходит под Янниса, но это не «Ламборгини». Это «Вольво». Автомобиль среднего класса в гараже горящего дома.

В интервью Эрику Ниму из The Athletic Хорст объяснил решение растянуть контракта Лилларда (который, скорее всего, пропустит весь следующий сезон после разрыва ахилла) и подписать Тернера так:

«Каждое решение несет риски и выгоды – здесь ничего уникального. Мы увидели шанс получить продуктивного элитного свободного агента на пике карьеры, который идеально сочетается с Яннисом, особенно на следующие два сезона. Это более перспективно, чем если бы у нас висел контракт Дэйма.

Да, последующие три года будут сложными – можно назвать это проблемой. Но мы уже сталкивались с серьезными проблемами, которые нужно было решать сейчас. А «сейчас» важнее всего.

...Максимизировать пик карьеры Янниса, наши шансы на победу – это наш приоритет. Выбор между настоящим и будущим.

При этом Майлз – великолепный игрок в расцвете сил, мы подписываем его на четыре года. Так что четыре из пяти лет выплат Лилларду у нас будет Тернер. Это не просто краткосрочное решение с долгосрочными рисками. Плюс мы смогли сделать другие приобретения благодаря этому шагу».

Очень пространный способ сказать: «Я знаю, что это нас подкосит в будущем, но потеря Янниса сейчас была бы хуже». Возможно, это справедливо, если верить в «необходимость делать все возможное, чтобы удержать суперзвезду уровня Янниса». Проблема в том, что Тернер не делает «Бакс» претендентом.

Можно сколько угодно твердить, что «Восток открыт», но как минимум четыре команды явно сильнее «Бакс». «Кливленд», «Нью-Йорк», «Орландо», (здоровая) «Филадельфия» и «Атланта» – явно выше уровнем. «Детройт», возможно, тоже. Даже если говорить, что «Бакс» могут обыграть «Пистонс» в плей-офф – вот о каком уровне идет речь. «Милуоки» выше «Майами». Может, выше «Бостона» на один сезон, но после возвращения Тейтума они снова позади. То же с Халибертоном в «Индиане».

Восток действительно открыт... для по-настоящему сильных команд. Но «Бакс» – не такая команда. Не дайте сенсации «Пэйсерс» ввести вас в заблуждение: здесь дело не в «слабости конференции». «Индиана» была чертовски хороша. На голову выше того, на что нынешние «Бакс» могут хотя бы надеяться.

«Бакс» играют за 4-6 место в лучшем случае и, если повезет, могут взять одну серию плей-офф. Примерно как в прошлом году. И ради этого они согласились на 22,5 миллиона «мертвых денег» в зарплатной ведомости на пять лет в эпоху второго налогового потолка, когда клубы считают каждую копейку.

Безусловно, Хорста стоит похвалить за смелость пойти на шаг, на который мало кто решился бы. Но причина, по которой другие так не поступили, проста: этот бросок почти наверняка не попадет в цель», – считает Боткин.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: CBS Sports
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