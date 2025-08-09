«Реал» подпишет 4-летний контракт с Исаном Альмансой

Исан Альманса станет игроком «Реала».

Мадридский клуб заключил 4-летнее соглашение с испанским центровым (20 лет, 208 см).

Альманса не был выбран на драфте НБА 2025 года, несмотря на то, что был приглашен в «зеленую команду» перед вторым раундом.

В прошлом сезоне испанец выступал в Австралии за «Перт», набирая 6,9 очка и 3,9 подбора в среднем за матч.