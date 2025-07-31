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Адам Сильвер провел встречу с руководителями «Реала»

Комиссионер НБА встретился с «Реалом».

После встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями турецкого «Галатасарая» в среду комиссионер НБА Адам Сильвер и его главные заместители в четверг в Париже встретились с руководством испанского «Реала», сообщает The Athletic.

На данный «Реал» имеет лицензию А в Евролиге, срок действия которой истекает в 2026 году. По мнению европейских источников The Athletic, если «Реал» присоединится к новой Лиге Европы под эгидой НБА, другие клубы Евролиги могут последовать его примеру.

Поездка Сильвера в Париж включает в себя ряд запланированных встреч с возможными партнерами. Он уже провел переговоры с Катарским инвестиционным управлением (QAR) – владельцем футбольного клуба «ПСЖ» — о создании новой баскетбольной команды в Париже.

По данным The Athletic, НБА вела переговоры с немецким клубом «Альба» о возможном присоединении к лиге. Также НБА внимательно следит за четырьмя действующими командами Евролиги как потенциальными кандидатами на выход из нее: «Реал», «Барселона», «Виллербан» и «Фенербахче».

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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Лига Европы под эгидой НБА
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