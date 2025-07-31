Определился состав участников и расписание новой молодежной испанской лиги (U22)

Liga U объявила состав групповой стадии турнира.

В новом молодежном испанском турнире примут участие 15 команд, разделенных на 2 группы.

Группа A: «Барселона », «Манреса », «Сарагоса », «Тенерифе», «Ховентуд», «Реал », «Уникаха», «Валенсия ».

Группа B: «Жирона», «Бильбао», «Бургос», «Форса Льейда», «Гран-Канария», «Гранада», «Мурсия».

Регулярный сезон пройдет в период с 10 октября до 17 мая, после чего 6 лучших команд разыграют первый чемпионский титул.