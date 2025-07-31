Определился состав участников и расписание новой молодежной испанской лиги (U22)
Liga U объявила состав групповой стадии турнира.
В новом молодежном испанском турнире примут участие 15 команд, разделенных на 2 группы.
Группа A: «Барселона», «Манреса», «Сарагоса», «Тенерифе», «Ховентуд», «Реал», «Уникаха», «Валенсия».
Группа B: «Жирона», «Бильбао», «Бургос», «Форса Льейда», «Гран-Канария», «Гранада», «Мурсия».
Регулярный сезон пройдет в период с 10 октября до 17 мая, после чего 6 лучших команд разыграют первый чемпионский титул.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Gigantes del Basket
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости