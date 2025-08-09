  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Светислав Пешич: «Жаль, что Яннис Адетокумбо отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир»
0

Светислав Пешич: «Жаль, что Яннис Адетокумбо отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир»

Светислав Пешич огорчен тем, что Адетокумбо не сыграет в матче Греция – Сербия.

«Если все будут здоровы, то, согласно плану, все будут играть. Жаль, что Яннис отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир. У нас хорошие отношения с греками, они всегда нам помогают, поэтому мы должны поблагодарить их за многолетнее сотрудничество. 

Мы рады, что Кипр принимает турнир. Вы видите, как они все прекрасно подготовили. У греков такое случается, возможно, у них какие-то проблемы. Вероятно, они тоже сожалеют, что Василие Мицич не сыграет», – сказал главный тренер сборной Сербии.

Сегодня сборная Сербии проведет товарищеский матч против команды Греции, в составе которой будет отсутствовать звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3055 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoсборная Сербии
logoсборная Греции
logoВасилие Мицич
товарищеские матчи
logoЯннис Адетокумбо
Светислав Пешич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
39 августа, 18:54
Яннис Адетокумбо не примет участия в товарищеских матчах сборной Греции против Сербии и Израиля
8 августа, 16:10
Товарищеские матчи. Греция выиграла у Бельгии, Сербия расправилась с Польшей
7 августа, 03:43
Товарищеские матчи. Португалия победила Испанию, Сербия разгромила Боснию и Герцеговину с разницей «+37»
36 августа, 04:59
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
143 минуты назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
15сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21