Светислав Пешич: «Жаль, что Яннис Адетокумбо отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир»

Светислав Пешич огорчен тем, что Адетокумбо не сыграет в матче Греция – Сербия.

«Если все будут здоровы, то, согласно плану, все будут играть. Жаль, что Яннис отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир. У нас хорошие отношения с греками, они всегда нам помогают, поэтому мы должны поблагодарить их за многолетнее сотрудничество.

Мы рады, что Кипр принимает турнир. Вы видите, как они все прекрасно подготовили. У греков такое случается, возможно, у них какие-то проблемы. Вероятно, они тоже сожалеют, что Василие Мицич не сыграет», – сказал главный тренер сборной Сербии.

Сегодня сборная Сербии проведет товарищеский матч против команды Греции, в составе которой будет отсутствовать звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо .