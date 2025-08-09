Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
Сегодня состоятся три товарищеских матча между национальными сборными.
Сербия Николы Йокича обыграла команду Греции, в составе которой отсутствовал Яннис Адетокумбо, следующий индивидуальному плану подготовки.
Латвия Кристапса Порзингиса проиграла Италии.
Товарищеские матчи
Кипр – Израиль – 69:109 (23:29, 21:26, 15:28, 10:26)
КИПР: Симицис, Тигкас (оба – 12).
ИЗРАИЛЬ: Гинат (15 + 8 подборов + 5 передач), Зусман (15), Авдия (12).
9 августа. 17.00
Греция – Сербия – 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21)
ГРЕЦИЯ: Митоглу (18), Слукас (11), Дорси (10).
СЕРБИЯ: Йокич (23 + 19 подборов), Йович, Богданович (оба – 9).
9 августа. 20.30
Италия – Латвия – 91:75
ИТАЛИЯ: Фонтекьо (21), Риччи (16), Мелли (13), Спаньоло (12), Списсу (11).
ЛАТВИЯ: Порзингис, Зорикс (оба – 14), Бертанс (13), Ломажс (12).
9 августа. 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Белозерцев
