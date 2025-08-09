Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией

Сегодня состоятся три товарищеских матча между национальными сборными.

Сербия Николы Йокича обыграла команду Греции, в составе которой отсутствовал Яннис Адетокумбо, следующий индивидуальному плану подготовки. Латвия Кристапса Порзингиса проиграла Италии. Товарищеские матчи Кипр – Израиль – 69:109 (23:29, 21:26, 15:28, 10:26) КИПР : Симицис, Тигкас (оба – 12). ИЗРАИЛЬ : Гинат (15 + 8 подборов + 5 передач), Зусман (15), Авдия (12). 9 августа . 17.00 Греция – Сербия – 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21) ГРЕЦИЯ : Митоглу (18), Слукас (11), Дорси (10). СЕРБИЯ : Йокич (23 + 19 подборов), Йович, Богданович (оба – 9). 9 августа . 20.30 Италия – Латвия – 91:75 ИТАЛИЯ : Фонтекьо (21), Риччи (16), Мелли (13), Спаньоло (12), Списсу (11). ЛАТВИЯ : Порзингис, Зорикс (оба – 14), Бертанс (13), Ломажс (12). 9 августа . 21.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.