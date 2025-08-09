  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3

Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией

Сегодня состоятся три товарищеских матча между национальными сборными.

Сербия Николы Йокича обыграла команду Греции, в составе которой отсутствовал Яннис Адетокумбо, следующий индивидуальному плану подготовки.

Латвия Кристапса Порзингиса проиграла Италии.

Товарищеские матчи

Кипр – Израиль – 69:109  (23:29, 21:26, 15:28, 10:26)

КИПР: Симицис, Тигкас (оба – 12).

ИЗРАИЛЬ: Гинат (15 + 8 подборов + 5 передач), Зусман (15), Авдия (12).

9 августа. 17.00

Греция – Сербия – 66:76 (26:26, 8:17, 13:12, 19:21)

ГРЕЦИЯ: Митоглу (18), Слукас (11), Дорси (10).

СЕРБИЯ: Йокич (23 + 19 подборов), Йович, Богданович (оба – 9).

9 августа. 20.30

Италия – Латвия – 91:75

ИТАЛИЯ: Фонтекьо (21), Риччи (16), Мелли (13), Спаньоло (12), Списсу (11).

ЛАТВИЯ: Порзингис, Зорикс (оба – 14), Бертанс (13), Ломажс (12).

9 августа. 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3055 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
товарищеские матчи
результаты
logoсборная Израиля
logoсборная Сербии
logoсборная Кипра
logoсборная Греции
logoсборная Италии по баскетболу
logoсборная Латвии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич набрал 19 очков в товарищеском матче против сборной Германии
19 августа, 05:31Видео
Лаури Маркканен набрал 48 очков за 25 минут в матче с Бельгией
18 августа, 21:08Видео
Яннис Адетокумбо не примет участия в товарищеских матчах сборной Греции против Сербии и Израиля
8 августа, 16:10
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
141 минуту назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
15сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21