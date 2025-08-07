Товарищеские матчи. Греция выиграла у Бельгии, Сербия расправилась с Польшей
Сегодня состоялись два товарищеских матча между национальными сборными.
Греция без Янниса Адетокумбо выиграла у Бельгии, Сербия расправилась с Польшей во встрече без зрителей.
Товарищеские матчи
Греция – Бельгия – 74:60 (21:18, 15:10, 16:21, 22:11)
ГРЕЦИЯ: Митоглу (18).
БЕЛЬГИЯ: Ванвейн (19 + 7 подборов).
7 августа. 0.00
Сербия – Польша – 79:67 (19:13, 18:18, 20:16, 22:20)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
