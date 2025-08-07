Товарищеские матчи. Греция выиграла у Бельгии, Сербия расправилась с Польшей

Сегодня состоялись два товарищеских матча между национальными сборными.

Греция без Янниса Адетокумбо выиграла у Бельгии, Сербия расправилась с Польшей во встрече без зрителей. Товарищеские матчи Греция – Бельгия – 74:60 (21:18, 15:10, 16:21, 22:11) ГРЕЦИЯ : Митоглу (18). БЕЛЬГИЯ : Ванвейн (19 + 7 подборов). 7 августа . 0.00 Сербия – Польша – 79:67 (19:13, 18:18, 20:16, 22:20) ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.