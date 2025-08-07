Рик Питино: «Разыгрывающих защитников больше нет»

Рик Питино считает, что позиция разыгрывающего защитника устарела.

«Разыгрывающих защитников больше нет. Если вы найдете его, то, скорее всего, речь идет о парне, который не умеет бросать.

Джейлен Брансон ? Это комбогард, умеющий набирать очки. Не думаю, что он ищет возможность сделать передачу. Думаю, он ищет возможность набрать очки. И слава богу, что это так.

Назовите мне разыгрывающего в «Никс», «Лейкерс», «Селтикс» и «Тандер»? С разыгрывающими покончено», – заявил член Зала славы.