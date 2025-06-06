«Абсолютно нет». Рик Питино не хочет тренировать «Нью-Йорк»

72-летний специалист заявил, что не намерен возвращаться в «Никс».

Главного тренера университета Сент-Джонс спросили, интересна ли ему вакансия в «Нью-Йорке», во время трансляции матча между «Янкиз» и «Гардианс».

«Абсолютно нет. Тот, кто займет этот пост, окажется под колоссальным давлением. Если новый тренер не выведет команду в финал, сезон сразу признают провальным. Перед ним будет стоять сверхзадача – вывести эту команду на новый уровень», – заявил Питино.

«Никс» уволили Тома Тибодо после того, как тот вывел клуб в финал Востока впервые за 25 лет.

Питино тренировал «Нью-Йорк» в конце 80-х.