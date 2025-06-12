Чарльз Баркли: «Никс», кажется, самые глупые люди на свете»

Чарльз Баркли посмеялся над попытками «Нью-Йорка».

5 клубов отказали «Никс» в проведении собеседований с их специалистами. Отсутствие намерений вести переговоры с командой также обозначили Рик Питино , Дэн Херли и Джей Райт из студенческого баскетбола.

«Никс», кажется, самые глупые люди на свете. Нельзя увольнять хорошего тренера, если у тебя нет вообще никакого плана. Тибс отлично поработал, хоть и понятно, что не все там было ладно. После того как им уже отказали три человека, я вообще не понимаю, что они собираются делать», – выразил свое недоумение Баркли .