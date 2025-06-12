Чарльз Баркли: «Никс», кажется, самые глупые люди на свете»
Чарльз Баркли посмеялся над попытками «Нью-Йорка».
5 клубов отказали «Никс» в проведении собеседований с их специалистами. Отсутствие намерений вести переговоры с командой также обозначили Рик Питино, Дэн Херли и Джей Райт из студенческого баскетбола.
«Никс», кажется, самые глупые люди на свете. Нельзя увольнять хорошего тренера, если у тебя нет вообще никакого плана. Тибс отлично поработал, хоть и понятно, что не все там было ладно. После того как им уже отказали три человека, я вообще не понимаю, что они собираются делать», – выразил свое недоумение Баркли.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Awful Announcing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости