Рик Карлайл об увольнении Тома Тибодо: «Думал, что это один из этих фэйков от искусственного интеллекта»

Рик Карлайл уже устал удивляться увольнениям тренеров.

Глава тренерской ассоцииации прокомментировал отставку Тома Тибодо в «Никс».

«Меня постоянно спрашивают об этих ситуациях, я всегда говорю, что шокирован, но иногда уже устаешь удивляться.

У «Никс» уникальная ситуация. Столько внимания, огромная фанатская база, болельщики в других странах. У наиболее успешных в истории клуба – Реда Хольцмана, Пэта Райли , Джеффа Ван Ганди , Рика Питино – были короткие отрезки, которые сменялись долгими годами затянутых поясов.

Тибс сразу включился в работу и изменил очень многое для организации. Если учесть его вклад и сравнить с тем, что и как произошло на днях, я был уверен, что это один из этих фэйков от искусственного интеллекта. Как так? Как это вообще возможно? Я знаю, как игроки к нему относятся.

Клубы и владельцы имеют право на такие решения. Том будет в порядке. Не думаю, что ему будет сложно найти следующую работу, когда он захочет к ней вернуться», – заключил Карлайл .