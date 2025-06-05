Рик Питино и Дэн Херли отмели слухи о возможном участии в борьбе за должность главного тренера «Никс»
Освобождение позиции главного тренера «Нью-Йорка» порождает причудливые слухи.
Среди последних «кандидатов» на эту должность были названы 72-летний Рик Питино, доходивший с «Никс» до полуфинала конференции в 1989 году, и университетский тренер Коннектикута Дэн Херли, который получил широкую известность после переговоров с «Лейкерс» в прошлом году.
«Ни в коем случае», – прокомментировал слухи Питино после открытия бейсбольного матча на стадионе «Янкис».
«Только не еще одно такое лето», – сразу открестился Херли.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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