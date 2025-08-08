  • Спортс
Женская НБА. Трипл-дабл Алиссы Томас (18+11+10) помог «Финиксу» разгромить «Индиану», «Чикаго» крупно уступил «Атланте» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Финикс» обыграл «Индиану» с разницей «+35», форвард «Меркури» Алисса Томас стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось оформить трипл-даблы в трех матчах подряд.

«Чикаго» дома проиграл «Атланте».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Чикаго – Атланта – 65:86 (18:15, 16:13, 18:32, 13:26)

ЧИКАГО: Бэнем (18), Кардосо (12 + 6 подборов + 5 передач + 4 блок-шота), Эткинс (8).

АТЛАНТА: Грэй (25), Кэнада (17 + 6 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Паопао (13).

8 августа. 3.00

Финикс – Индиана – 95:60 (26:16, 21:20, 26:11, 22:13)

ФИНИКС: Боннер (23 + 7 подборов), Томас (18 + 11 подборов + 10 передач + 3 перехвата), Сабалли (15 + 8 подборов).

ИНДИАНА: Каннингем (18), Митчелл (12), Ховард (7).

8 августа. 5.00

Лос-Анджелес – Коннектикут – 102:91 (27:29, 22:22, 25:18, 28:22)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (21 + 5 подборов), Джексон (20), Плам (18), Алеман (10 + 10 подборов + 11 передач).

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (19 + 7 подборов), Мабрей (19 + 7 подборов), Хартли (16).

8 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

