Женская НБА. Трипл-дабл Алиссы Томас (18+11+10) помог «Финиксу» разгромить «Индиану», «Чикаго» крупно уступил «Атланте» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Финикс » обыграл «Индиану» с разницей «+35», форвард «Меркури» Алисса Томас стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось оформить трипл-даблы в трех матчах подряд. «Чикаго » дома проиграл «Атланте ». Женская НБА Регулярный чемпионат Чикаго – Атланта – 65:86 (18:15, 16:13, 18:32, 13:26) ЧИКАГО : Бэнем (18), Кардосо (12 + 6 подборов + 5 передач + 4 блок-шота), Эткинс (8). АТЛАНТА : Грэй (25), Кэнада (17 + 6 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Паопао (13). 8 августа . 3.00 Финикс – Индиана – 95:60 (26:16, 21:20, 26:11, 22:13) ФИНИКС : Боннер (23 + 7 подборов), Томас (18 + 11 подборов + 10 передач + 3 перехвата), Сабалли (15 + 8 подборов). ИНДИАНА : Каннингем (18), Митчелл (12), Ховард (7). 8 августа . 5.00 Лос-Анджелес – Коннектикут – 102:91 (27:29, 22:22, 25:18, 28:22) ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Хэмби (21 + 5 подборов), Джексон (20), Плам (18), Алеман (10 + 10 подборов + 11 передач). КОННЕКТИКУТ : Чарльз (19 + 7 подборов), Мабрей (19 + 7 подборов), Хартли (16). 8 августа . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.