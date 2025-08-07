  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
3

«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»

Нэнси Либерман резко отреагировала на слова Джеффа Тига о Кейтлин Кларк.

«Я не согласна с Джеффом Тигом, который сказал, что Кейтлин Кларк – просто хороший игрок, но не великолепный.

Джефф, я люблю тебя, но это ты не был великолепным игроком. Ты был полезным. Я знаю, что однажды ты попал на Матч всех звезд. Извини, но давайте будем честны. Я рада за твою карьеру, но Кейтлин великолепна», – сказала легендарная американская баскетболистка и член Зала славы.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2782 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница BIG3 в соцсети X
logoКейтлин Кларк
logoДжефф Тиг
Нэнси Либерман
Индиана жен
logoженская НБА
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мария Клюндикова: «Кейтлин Кларк даже страдает от бесконечного внимания к себе»
6 августа, 17:25
Софи Каннингем: «Тот, кто говорит, что Кейтлин Кларк не является лицом женской НБА, тупой как пробка»
1131 июля, 05:22
Преследовавший Кейтлин Кларк 55-летний мужчина приговорен к 2,5 годам тюрьмы
1029 июля, 05:43
Коллекционная карточка Кейтлин Кларк была продана за 660 тысяч долларов и установила новый рекорд среди спортсменок
225 июля, 20:58Фото
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
13 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
48 минут назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
сегодня, 04:38
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12