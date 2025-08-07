«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
Нэнси Либерман резко отреагировала на слова Джеффа Тига о Кейтлин Кларк.
«Я не согласна с Джеффом Тигом, который сказал, что Кейтлин Кларк – просто хороший игрок, но не великолепный.
Джефф, я люблю тебя, но это ты не был великолепным игроком. Ты был полезным. Я знаю, что однажды ты попал на Матч всех звезд. Извини, но давайте будем честны. Я рада за твою карьеру, но Кейтлин великолепна», – сказала легендарная американская баскетболистка и член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница BIG3 в соцсети X
