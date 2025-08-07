0

Женская НБА. 27 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

27 очков Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Лас-Вегас – 72:78  (14:16, 24:27, 16:21, 18:14)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Хэйс (14 + 9 подборов), Салон (13).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (27 + 7 подборов), Янг (14 + 5 перехватов), Лойд (14).

7 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2780 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
Лас-Вегас жен
результаты
Голден Стэйт жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Софи Каннингем: «Не верится, что эта штука действительно попала в меня»
136 августа, 16:16Фото
Софи Каннингем о секс-игрушке на площадке: «Это уже устарело»
56 августа, 05:53
Женская НБА. «Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл», «Индиана» уступила «Лос-Анджелесу» и другие результаты
6 августа, 04:32
Третий раз в этом сезоне на площадку женской НБА была брошена зеленая секс-игрушка
86 августа, 04:26Видео
Болельщику, бросившему секс-игрушку на площадку матча женской НБА, предъявлены множественные обвинения
75 августа, 09:31
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
9 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
44 минуты назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
сегодня, 04:38
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12