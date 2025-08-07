Женская НБА. 27 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

27 очков Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт». Женская НБА Регулярный чемпионат Голден Стэйт – Лас-Вегас – 72:78 (14:16, 24:27, 16:21, 18:14) ГОЛДЕН СТЭЙТ : Хэйс (14 + 9 подборов), Салон (13). ЛАС-ВЕГАС : Уилсон (27 + 7 подборов), Янг (14 + 5 перехватов), Лойд (14). 7 августа . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.