Женская НБА. 27 очков Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.
27 очков Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить в гостях «Голден Стэйт».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Голден Стэйт – Лас-Вегас – 72:78 (14:16, 24:27, 16:21, 18:14)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Хэйс (14 + 9 подборов), Салон (13).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (27 + 7 подборов), Янг (14 + 5 перехватов), Лойд (14).
7 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
