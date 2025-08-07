18-летний болельщик арестован за то, что бросил секс-игрушку на трибуну во время матча WNBA

Болельщик арестован за то, что бросил секс-игрушку во время матча в Финиксе.

18-летний Каден Лопес был арестован во время вчерашнего матча женской НБА «Финикс » – «Коннектикут» (82:66) после того, как бросил зеленую секс-игрушку в сторону стоявших перед ним сидений, попав в мужчину и его племянницу.

По данным полиции, инцидент, произошедший 5 августа, был заснят на видео, на котором видно, как «зеленый фаллоимитатор» попадает в мужчину и его 9-летнюю племянницу.

«На видеозаписи видно, как Лопес, сидя на своем месте, достает зеленый фаллоимитатор из переднего кармана свитера и бросает его вперед. Затем он встает и покидает территорию арены», – говорится в судебном документе.

Свидетель, работающий волонтером на арене, рассказал, что они последовали за Лопесом, схватили его и ждали прибытия полиции.

Лопес, как сообщается, извинился и сказал, что это была «глупая шутка, которая стала трендом в социальных сетях». Болельщика арестовали по подозрению в нарушении общественного порядка, нападении и публичной демонстрации материалов с откровенным сексуальным содержанием.