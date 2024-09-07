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  • Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»
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Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»

Александр Щербенев доволен нынешним состоянием «Зенита»

В пятницу команда стала победителем Кубка Кондрашина и Белова, выиграв в финале у УНИКС (63:50).

«Нашли свою игру в нападении и попали броски, а также не дали нашему сопернику почувствовать игру, хорошо защищались. Все это принесло свои плоды. Вся игра действительно была ровная, но в конце матча мы все же смогли сделать этот рывок и победить.

Хоть это и предсезонный турнир, но очень важно победить на своем стадионе и порадовать болельщиков. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. В данном случае это про сезон. Очень приятно стартовать хоть и с предсезонного, но чемпионства.

То, что «Зенит» в четвертый раз выигрывает этот турнир, говорит о мастерстве и стабильности команды.

Будем работать дальше. Впереди Суперкубок Единой лиги – здесь уже все будут играть серьезнее, и все будут более подготовленными», – сказал разыгрывающий «Зенита».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoУНИКС
logoЗенит
Кубок Кондрашина и Белова
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
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