Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»

Александр Щербенев доволен нынешним состоянием «Зенита»

В пятницу команда стала победителем Кубка Кондрашина и Белова , выиграв в финале у УНИКС (63:50).

«Нашли свою игру в нападении и попали броски, а также не дали нашему сопернику почувствовать игру, хорошо защищались. Все это принесло свои плоды. Вся игра действительно была ровная, но в конце матча мы все же смогли сделать этот рывок и победить.

Хоть это и предсезонный турнир, но очень важно победить на своем стадионе и порадовать болельщиков. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. В данном случае это про сезон. Очень приятно стартовать хоть и с предсезонного, но чемпионства.

То, что «Зенит » в четвертый раз выигрывает этот турнир, говорит о мастерстве и стабильности команды.

Будем работать дальше. Впереди Суперкубок Единой лиги – здесь уже все будут играть серьезнее, и все будут более подготовленными», – сказал разыгрывающий «Зенита».