Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»
В пятницу команда стала победителем Кубка Кондрашина и Белова, выиграв в финале у УНИКС (63:50).
«Нашли свою игру в нападении и попали броски, а также не дали нашему сопернику почувствовать игру, хорошо защищались. Все это принесло свои плоды. Вся игра действительно была ровная, но в конце матча мы все же смогли сделать этот рывок и победить.
Хоть это и предсезонный турнир, но очень важно победить на своем стадионе и порадовать болельщиков. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. В данном случае это про сезон. Очень приятно стартовать хоть и с предсезонного, но чемпионства.
То, что «Зенит» в четвертый раз выигрывает этот турнир, говорит о мастерстве и стабильности команды.
Будем работать дальше. Впереди Суперкубок Единой лиги – здесь уже все будут играть серьезнее, и все будут более подготовленными», – сказал разыгрывающий «Зенита».
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