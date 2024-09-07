Станислав Еремин: «Состояние «Зенита» на данный момент немного лучше, чем состояние УНИКСа»

Станислав Еремин оценил текущую готовность УНИКСа

В пятницу казанцы уступили «Зениту» в финале Кубка Кондрашина и Белова (50:63).

«Мне кажется, что специалисты сейчас смотрят больше не на результат, а на то, как укомплектовались команды, в каком состоянии находятся. Мне кажется, у «Зенита » состояние на данный момент немного лучше. У нас сейчас некоторые основные игроки не участвовали из‑за травм: и Акун‑Перселл не играл, и француз Лабери. Так что сильно расстраиваться по поводу результата не стоит. А вот для тренеров эта игра будет большой пищей для размышлений, нужно все проанализировать.

УНИКСу важно, чтобы травмированные вернулись в строй. На Суперкубке Единой лиги в Москве уже будет ясно, в каком состоянии находимся. Сейчас же какие‑то большие выводы делать нельзя», – заявил помощник президента клуба из Казани.