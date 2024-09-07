Ксавьер Мун: «Зенит» ждет очень конкурентный сезон. Мы будем готовы к каждой игре»

Ксавьер Мун поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»

Американец был признан лучшим разыгрывающим Кубка Кондрашина и Белова , в финале которого сине-бело-голубые справились с УНИКСом (63:50).

– Ксавьер, это большая победа, и ты тоже очень здорово выступил. «Зенит» уже в четвертый раз берет этот трофей у себя дома. Тяжелым ли выдался турнир?

– Да, это наш первый настоящий вызов. Мы готовились в Турции около полутора недель, пытаясь подготовиться к соревнованиям. Мы впервые играем вместе, поэтому все еще пытаемся привыкнуть друг к другу, но здорово, что мы смогли одержать эти победы.

– Вас признали лучшим разыгрывающим соревнований, довольны ли вы?

– Нет, я никогда не бываю доволен. Просто делаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить. Если это означает быть лучшим разыгрывающим, то, думаю, я буду продолжать делать это до конца сезона.

– Сложно ли было играть два матча за два дня?

– Безусловно. Думаю, последний раз я играл где-то в июле. Так что это моя первая настоящая игра с тех пор, но мне приятно одержать эти победы, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и дальше. В этом году нас ждет конкурентный сезон. Я с нетерпением жду этого, но знаю, что мы будем готовы к каждой игре, поэтому не беспокоюсь.

– Тяжелая работа всегда окупается. Как будете восстанавливаться?

– Приму ледяную ванну прямо сейчас, надеюсь, сегодня посплю. Завтра у команды выходной, а в воскресенье вернемся к работе.