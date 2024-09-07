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Сергей Карасев об усилении «Зенита»: «Опций в атаке стало больше»

Сергей Карасев оценил потенциал обновленного «Зенита»

Клуб из Санкт-Петербурга в пятницу стал победителем Кубка Кондрашина и Белова, в финале повержен УНИКС (63:50).

– Мы ожидали, что будет тяжелая игра, кость в кость. Оба коллектива хотели победить. У нас же была двойная мотивация, выиграть финал перед своими болельщиками. Да, это предсезонный турнир, но все равно приятно забрать домашний трофей. Еще далеко не все получается, но движемся в правильном направлении. Взаимопонимание постепенно выходит на новый уровень.

Через пять дней первый официальный турнир. Поэтому рассматривали Кубок Кондрашина и Белова как официальный старт. Понятно, что у УНИКСа не играли Акун-Перселл и Лабери. С ними у них будет другая команда, но по накалу борьбы это был как минимум матч регулярки.

– 13 сентября вам вновь играть с УНИКСом на групповом этапе Суперкубка. Наверняка, это будет матч за выход в финал.

– Не стоит забегать вперед. Нужно сначала постараться обыграть «Бешикташ», а только потом настраиваться на казанцев. Однако мы едем в Москву с одной целью, – защитить титул. Впрочем как и пять остальных команд. Так что болельщики точно получат удовольствие от Суперкубка. Да и для игроков такие спарринги, – всегда особый вызов.

– Летом команда сильно изменилась. Как атмосфера в раздевалке?

– Я уже говорил, что в этом плане все супер. Все на позитиве, поддерживают друг друга. Это очень приятно. Бэйкон прилетел на днях, но сам попросился сыграть с УНИКСом. Ему еще как минимум нужен преодолеть джетлаг. И с его полноценной интеграцией мы станем еще сильнее.

– Атакующий потенциал команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном?

– Опций в атаке стало больше. У нас появились Мун и Бэйкон, которые могут решать один в один. Плюс остался Трент, способный одинаково эффективно действовать на позиции первого-второго номера. Есть люди, кто может попадать с периметра с хорошим процентом, есть большие с разным атакующим арсеналом. Всегда хорошо, когда у тренера такая альтернатива и угроза исходит не от одного-двух игроков. Так что с нетерпением жду начала официальных матчей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoУНИКС
logoЗенит
Кубок Кондрашина и Белова
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Карасев
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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