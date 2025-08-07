«Почему ты не веселишься?» Гилберт Аренас посмеялся над Кваме Брауном, брат которого сидит в тюрьме

Гилберт Аренас посмеялся над Кваме Брауном, брат которого сел в тюрьму.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас посмеялся над бывшим одноклубником Кваме Брауном , брат которого сидит в тюрьме за совращение несовершеннолетней.

«Кваме, почему ты не пригласил меня вечеринку? Почему ты не веселишься? Ты же сказал, что, когда темнокожий попадает в неприятности, ты веселишься, как будто у тебя день рождения.

Выключите музыку. Я понял, почему ты не веселишься. Ведь это твой родственник. Тебе не до вечеринки. Как неловко вышло», – произносит Аренас.

Ранее Браун порадовался аресту Аренаса за подпольный игорный бизнес.