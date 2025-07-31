Ник Янг пошутил об аресте Гилберта Аренаса: «С дурным мазафакером покончено. Заберите еще Кеньона Мартина»

Ник Янг отреагировал на обвинения в адрес Гилберта Аренаса.

Аренас предстанет перед судом за незаконный игорный бизнес. Ник Янг, принимающий участие в подкасте Gil’s Arena, отреагировал на происходящее.

«Все пропало. С дурным мазафакером покончено. Его забрали.

Но не волнуйтесь по поводу шоу. Гилберт, ты тоже. У меня все под контролем. Поменяем название на Swaggy Arena в сотрудничестве с Гилбертом. Маленькую сноску «Gilbert» сбоку оставим. Как только отсидишь, верну тебе все.

Наверное, стоит избавиться и от Кеньона Мартина. Меня достало слушать чепуху от него. Заберите его задницу в тюрьму. Всех их. Кеньон, ты следующий!» – посмеялся Янг в соцсетях.