Ник Янг пошутил об аресте Гилберта Аренаса: «С дурным мазафакером покончено. Заберите еще Кеньона Мартина»
Ник Янг отреагировал на обвинения в адрес Гилберта Аренаса.
Аренас предстанет перед судом за незаконный игорный бизнес. Ник Янг, принимающий участие в подкасте Gil’s Arena, отреагировал на происходящее.
«Все пропало. С дурным мазафакером покончено. Его забрали.
Но не волнуйтесь по поводу шоу. Гилберт, ты тоже. У меня все под контролем. Поменяем название на Swaggy Arena в сотрудничестве с Гилбертом. Маленькую сноску «Gilbert» сбоку оставим. Как только отсидишь, верну тебе все.
Наверное, стоит избавиться и от Кеньона Мартина. Меня достало слушать чепуху от него. Заберите его задницу в тюрьму. Всех их. Кеньон, ты следующий!» – посмеялся Янг в соцсетях.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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