Кваме Браун об аресте Гилберта Аренаса: «Этот ниггер – тупой мазафакер. Был уверен, что он сам себя закопает»

Кваме Браун отпраздновал проблемы подкастеров на своем стриме.

Бывший баскетболист порадовался увольнению Шэннона Шарпа и, в первую очередь, аресту Гилберта Аренаса за подпольный игорный бизнес.

«Он говорил, что я пьянчужка, упоминал мою мать. Я сразу сказал, что этот ниггер – тупой мазафакер, который сам себя закопает. Сегодня как будто мой день рождения.

Тебе грозит что-то около 15 лет, но ты еще и сел играть в карты с израильской мафией. Так что теперь тебе нельзя давать показания. Придется идти до конца в суде, а федералы будут давить именно на тебя, потому что знают, что ты не хочешь оказаться за решеткой.

Ты разрушил карьеру Ника Янга, который мог стать более успешным баскетболистом, чем ты. Но ты был тупоголовым ветераном и испортил его. А теперь ты разрушил и его вторую карьеру, Swaggy P был самым смешным ниггером в твоем шоу», – посмеялся Браун.