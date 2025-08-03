Видео
«Побоялся взглянуть мне в лицо». Патрик Беверли рассказал о встрече с Ником Янгом

Патрик Беверли рассказал, как пытался наехать на Ника Янга.

«Эй, Гил, сегодня наткнулся на одного из твоих учеников. Весельчак, Никки Янг.

Он побоялся взглянуть мне в лицо. Несет всякую чушь за спиной, а когда встретился лично, не захотел посмотреть в мою сторону», – сказал бывший игрок НБА.

Ник Янг является постоянным гостем подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
