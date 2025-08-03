«Побоялся взглянуть мне в лицо». Патрик Беверли рассказал о встрече с Ником Янгом
Патрик Беверли рассказал, как пытался наехать на Ника Янга.
«Эй, Гил, сегодня наткнулся на одного из твоих учеников. Весельчак, Никки Янг.
Он побоялся взглянуть мне в лицо. Несет всякую чушь за спиной, а когда встретился лично, не захотел посмотреть в мою сторону», – сказал бывший игрок НБА.
Ник Янг является постоянным гостем подкаста Гилберта Аренаса «Gil’s Arena».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
