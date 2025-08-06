Мария Клюндикова о зарплатах в WNBA: «Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому должны платить больше»

Мария Клюндикова считает, что баскетболистки WNBA должны зарабатывать больше.

- Скажите, пожалуйста, а что это за акция по поводу недовольства распределением доходов была на Матче всех звезд?

– Не знаю, мы же пропустили эту акцию. Она как раз таки в Индиане была.

- У вас в раздевалке об этой акции не говорили?

– Нет, не слышала.

- Как вы считаете, действительно ли женский баскетбол заслуживает больше доходов?

– Думаю, что да. Понятно, что на мужской баскетбол больше ходят и на них есть больший спрос. Это все, конечно же, бизнес. Я поняла, о чем речь, но это разные виды спорта, женский и мужской баскетбол. Речь идет не про то, чтобы уравнять доходы, а про то, чтобы увеличить их. Мы тратим много здоровья и сил на свою работу. Поэтому и должны платить больше.

- А в России вам достаточно платят?

– Каверзные вопросы. Я считаю, что за свое здоровье и короткую карьеру я получаю заслуженные деньги. Про остальных не буду говорить», – сказала российская центровая «Миннесоты ».