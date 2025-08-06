Мария Клюндикова: «Кейтлин Кларк даже страдает от бесконечного внимания к себе»

Мария Клюндикова рассказала о популярности Кейтлин Кларк в США.

- Вас узнают в городе?

– Когда как. В Екатеринбурге, конечно, чаще. Нас с Олой не так знают, как, допустим, Нафису. Ее узнают болельщики везде, но ведет она себя очень спокойно. Она не заносчивая. Очень уважает других людей.

- Скажите, а феномен Кейтлин Кларк ощущается?

– Вот у нее - да. Мое мнение со стороны состоит в том, что она даже как-то страдает от этого бесконечного внимания к себе. Очень повышенное внимание заставляет ее прятаться.

- Но лига от нее в восторге?

– Безусловно.

- Матчи с «Индианой» всегда проходят при аншлагах?

– Да, но если она не играет, то болельщики очень расстраиваются.

- А на Сабрину Ионеску и на Эйджу Уилсон ходят?

– На «Лас-Вегас» ходят. Все болеют за своих кумиров. Сабрина - очень интересный игрок, забивает сумасшедшие мячи, – рассказала российская центровая «Миннесоты ».