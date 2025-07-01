Мария Клюндикова о финале Кубка комиссионера против «Индианы»: «Приложим все усилия, чтобы завоевать трофей»
Мария Клюндикова отметила важность победы в предстоящем матче против «Индианы».
«Мы встречаемся с «Индианой». Это не игра регулярки, а матч за трофей. Конечно, мне и команде, очень хочется завоевать его. Мы приложим все усилия, чтобы это сделать.
Надеюсь, что игра пойдет по нашему сценарию, а мне предоставится возможность помочь коллективу на площадке. Главное по максимуму отработать в защите, а нападение придет», – сказала российская центровая «Миннесоты».
Сегодня «Миннесота» сыграет дома с «Индианой» в рамках финала Кубка комиссионера.
Кубок комиссионера – внутрисезонный турнир женской НБА. Победившая команда получит 500 000 долларов, MVP – 5 000.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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