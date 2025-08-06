  • Спортс
Женская НБА. «Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл», «Индиана» уступила «Лос-Анджелесу» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

Лидер чемпионата «Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл», «Индиана» уступила «Лос-Анджелесу».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Даллас – 85:76  (24:15, 13:20, 23:18, 25:23) 

Нью-ЙОРК: Джонс (15 + 10 подборов), Фибих (14).

ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 8 подборов), Огунбовале (14).

6 августа. 2.00

ЧикагоВашингтон – 78:64  (25:10, 10:18, 26:18, 17:18) 

ЧИКАГО: Уильямс (18 + 10 подборов), Кардозу (16 + 13 подборов).

ВАШИНГТОН: Ситрон (13 + 4 перехвата), Ириафен (10 + 6 подборов).

6 августа. 3.00

Сиэтл – Миннесота – 87:91  (19:20, 24:15, 21:28, 23:28)

СИЭТЛ: Огвумике (23 + 6 подборов + 5 передач), Уилер (19).

МИННЕСОТА: Уильямс (20), Шепард (13 + 13 подборов), Каррингтон (13), Клюндикова (8 + 5 подборов + 3 потери).

6 августа. 5.00

Финикс – Коннектикут – 82:66  (26:6, 18:22, 20:20, 18:18)

ФИНИКС: Сабалли (23 + 6 подборов), Боннер (18 + 7 подборов).

КОННЕКТИКУТ: Мабри (18), Чарльз (16 + 7 подборов).

6 августа. 5.00

Лос-Анджелес – Индиана – 100:91  (26:27, 28:16, 22:21, 24:27)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (25 + 11 передач), Джексон (25).

ИНДИАНА: Митчелл (34 + 6 передач), Ховард (17 + 7 подборов).

6 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
