Женская НБА. «Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл», «Индиана» уступила «Лос-Анджелесу» и другие результаты
Лидер чемпионата «Миннесота» обыграла в гостях «Сиэтл», «Индиана» уступила «Лос-Анджелесу».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Даллас – 85:76 (24:15, 13:20, 23:18, 25:23)
Нью-ЙОРК: Джонс (15 + 10 подборов), Фибих (14).
ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 8 подборов), Огунбовале (14).
6 августа. 2.00
Чикаго – Вашингтон – 78:64 (25:10, 10:18, 26:18, 17:18)
ЧИКАГО: Уильямс (18 + 10 подборов), Кардозу (16 + 13 подборов).
ВАШИНГТОН: Ситрон (13 + 4 перехвата), Ириафен (10 + 6 подборов).
6 августа. 3.00
Сиэтл – Миннесота – 87:91 (19:20, 24:15, 21:28, 23:28)
СИЭТЛ: Огвумике (23 + 6 подборов + 5 передач), Уилер (19).
МИННЕСОТА: Уильямс (20), Шепард (13 + 13 подборов), Каррингтон (13), Клюндикова (8 + 5 подборов + 3 потери).
6 августа. 5.00
Финикс – Коннектикут – 82:66 (26:6, 18:22, 20:20, 18:18)
ФИНИКС: Сабалли (23 + 6 подборов), Боннер (18 + 7 подборов).
КОННЕКТИКУТ: Мабри (18), Чарльз (16 + 7 подборов).
6 августа. 5.00
Лос-Анджелес – Индиана – 100:91 (26:27, 28:16, 22:21, 24:27)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (25 + 11 передач), Джексон (25).
ИНДИАНА: Митчелл (34 + 6 передач), Ховард (17 + 7 подборов).
6 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.