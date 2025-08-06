Софи Каннингем: «Не верится, что эта штука действительно попала в меня»
Брошенная на площадку секс-игрушка задела Софи Каннингем.
«Не верится, что эта штука действительно попала в меня. Я знала, что не стоило писать это в твиттере», – пожаловалась баскетболистка «Индианы» в соцсети.
Сегодня во время матча «Индианы» против «Лос-Анджелеса» судьи были вынуждены прервать игру из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки. Это уже третий подобный случай за 10 дней.
«Хватит бросать дилдо на площадку, вы же покалечите кого-нибудь из нас», – ранее писала Каннингем.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
