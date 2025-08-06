Третий раз в этом сезоне на площадку женской НБА была брошена зеленая секс-игрушка

Вновь на площадке WNBA оказалась зеленая секс-игрушка.

За 2:05 до конца второй четверти матча «Индианы» против «Лос-Анджелеса » судьи были вынуждены прервать игру из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки.

Предмет напугал баскетболистку «Индианы » Софи Каннингем , после чего Келси Плам из «Лос-Анджелеса» пинком убрала его с площадки.

Ранее подобный инцидент происходил в матчах «Голден Стэйт» против «Атланты» и «Чикаго». Позже полиция Колледж-Парка арестовала болельщика Делберта Карвера. По данным правоохранительных органов, 23-летний мужчина бросил на площадку секс-игрушку во время матча между «Валькирис» и «Дрим». Карверу предъявлены обвинения в хулиганстве, непристойном поведении и нарушении правил посещения стадиона.