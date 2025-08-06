Софи Каннингем о секс-игрушке на площадке: «Это уже устарело»
Софи Каннингем отреагировала на очередную секс-игрушку на площадке.
«Это уже устарело», – написала баскетболистка «Индианы» на своей странице в соцсети X.
Сегодня во время матча «Индианы» против «Лос-Анджелеса» судьи были вынуждены прервать игру из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки. Это уже третий подобный случай за 10 дней.
Предмет напугал Каннингем, после чего Келси Плам из «Лос-Анджелеса» пинком убрала его с площадки.
«Хватит бросать дилдо на площадку, вы же покалечите кого-нибудь из нас», – ранее писала в соцсети Каннингем.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Софи Каннингем в соцсети X
