Софи Каннингем о секс-игрушке на площадке: «Это уже устарело»

Софи Каннингем отреагировала на очередную секс-игрушку на площадке.

«Это уже устарело», – написала баскетболистка «Индианы » на своей странице в соцсети X.

Сегодня во время матча «Индианы» против «Лос-Анджелеса» судьи были вынуждены прервать игру из-за оказавшейся на площадке зеленой секс-игрушки . Это уже третий подобный случай за 10 дней.

Предмет напугал Каннингем, после чего Келси Плам из «Лос-Анджелеса» пинком убрала его с площадки.

«Хватит бросать дилдо на площадку, вы же покалечите кого-нибудь из нас», – ранее писала в соцсети Каннингем .