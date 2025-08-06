Всеволод Ищенко о победе над Египтом: «Сделали больший акцент на защите один на один»

Всеволод Ищенко прокомментировал победу над Египтом в товарищеском матче.

- Чем вторая игра в Гизе отличалась от первой? Как сумели перестроиться после обидного поражения?

– Также как и во втором матче с Ираном мы сделали больший акцент на защите один на один.

- Когда поняли, что игра будет победной?

– Особо старались не смотреть на табло. Чтобы не получилось также, как в первой игре, когда мы упустили большое преимущество в счете в заключительной четверти.

- Кто были лидерами во второй встрече?

– Два Антона. Квитковских и Карданахишвили.

- В трансляции были слышны крики поддержки болельщиков. Сильно это ощущалось в зале?

– Да, поддержка ощущалась. Даже немного удивились, что за нас пришло болеть больше, чем за сборную Египта.

- Как оцениваете свою игру в этих матчах? Что получалось, а что нет?

– Сыграл плохо в нападении, но вроде неплохо отработал в защите. Пока не могу до конца почувствовать, что я должен делать, – сказал атакующий защитник сборной России.

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.