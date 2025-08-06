Владимир Дячок о победе над Египтом: «Поражение в первой игре стало хорошим уроком, все хотели реабилитироваться»

Владимир Дячок подвел итоги двух товарищеских матчей сборной России с Египтом.

- Наша команда заметно преобразилась по сравнению с первой проигранной игрой в Гизе. Что изменилось на паркете?

– Сборная Египта была нам незнакома, поэтому после первого матча у ребят было понимание, от кого ждать угрозы. Плюс в строй вернулось несколько опытных игроков, включая Квитковских и Карданахишвили. И, конечно, бросалось в глаза, что наши игроки вышли с более серьезным настроем. Поражение в первой игре стало хорошим уроком, все хотели реабилитироваться. Плюс тренерский план на игру строго выполнялся, было видно, с каким усердием все играли в защите. Отсюда и такой результат.

- Вы встречались с коллегами из Федерации баскетбола Египта. К чему пришли в переговорах?

– Да, действительно провели продуктивную встречу с коллегами из египетской федерации. Большое им спасибо за два интересных матча, которые получилось сыграть на выезде. Сборная Египта была очень заинтересована в приглашении России к себе. Они хотели сыграть с сильным соперником незадолго до приближающегося Афробаскета-2025, который пройдет в Анголе. Для них эти матчи были важны. Отметил бы, что последние четыре года баскетбол в Египте стремительно развивается. Недавно они участвовали в товарищеском турнире в Иране, где также участвовали сборные Иордании, Сирии и Ливана. И египтяне обыграли все сборные, кроме Ливана.

Обговорили же мы планы на будущее. На следующий год планируем провести матчи женских сборных U-18. Также обсудили момент с участием в различных турнирах, договорились обмениваться информацией и поддержкой. Местная федерация баскетбола заинтересована в проведении сборов на территории России. В этом году их резервные команды проводили летние сборы в Сербии и Турции. Будем стараться помогать коллегам из египетской федерации проводить сборы и на территории России.

- В трансляции были слышны крики «Россия, Россия». Там действительно было более 100 наших соотечественников?

– В Египте достаточно большой штат нашего посольства, в нем работают порядка 300 человек. На первую игру пришло 60 человек. Сегодня в трансляции было видно, что их было заметно больше и они активно поддерживали нашу сборную. Было приятно, что многие болельщики в интернете ждали эти матчи. Да, трансляции прошли не так гладко как хотелось бы, но люди дождались. Постараемся, чтобы в будущем таких моментов не возникало, – сказал исполнительный директор, генеральный секретарь РФБ .

Сборная России во вторник в Гизе разгромила команду Египта со счетом 94:67. В воскресенье команда Зорана Лукича уступила египтянам со счетом 73:80.