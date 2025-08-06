Д’Анджело Расселл: «В «Бруклине» все структурировано, он научил меня быть профессионалом»

Д’Анджело Расселл отметил отсутствие структуры в «Лейкерс» по сравнению с «Нетс».

«Организация в «Бруклине» отличается. Она не похожа ни на какую другую. Производительность, команда, тренер – все в «Бруклине» отличается от того, что можно было бы ожидать. А я поиграл во многих командах лиги, и я пришел из «Лейкерс », где структура совсем другая.

Я попал в «Бруклин », где все структурировано, и он научил меня быть профессионалом. Я всегда подходил к игре беззаботно и чувствовал, что могу просто импровизировать. Они научили меня быть профессионалом, как спать, как питаться, как восстанавливаться», – рассказал разыгрывающий «Далласа».