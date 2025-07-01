«Даллас» подписал Д’Анджело Расселла (2 года и 13 млн долларов)
Д’Анджело Расселл продолжит карьеру в «Мэвс».
Разыгрывающий (191 см, 29 лет) договорился о подписании 2-летнего контракта на 13 млн долларов. На второй сезон рассчитана опция игрока.
Сезон-24/25 Расселл провел в «Бруклине». Его средняя результативность – 12,9 очка, 2,8 подбора, 5,6 передачи и 1,1 перехвата при 30% из-за дуги.
Расселл заменит Кайри Ирвинга, который пропустит большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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