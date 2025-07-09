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Тимофей Мозгов: «Кроме упорства и работы Егору Демину сейчас ничего не поможет»

Тимофей Мозгов оценил шансы Егора Демина реализоваться в НБА.

«Я видел, сколько иностранцев его хейтят. Он справится с этим. Он не первый спортсмен, который встречается с этим. Это большая часть работы.

Егор был выбран под 8-м номером драфта. В таких случаях, если он себя реализует, то уже команду будут строить под него, а не наоборот. Этого очень хочется увидеть!

Означает ли обмен Д’Анджело Расселла, что Егору будут больше доверять? Это абсолютно ничего не значит. Лишь то, что ему нужно будет больше работать. Кроме упорства и работы ему сейчас ничего не поможет. И главное без травм!» – пожелал чемпион НБА 2016 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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