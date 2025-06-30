«Даллас» намерен предложить Д’Анджело Расселлу контракт на 2 года и 12 миллионов долларов
«Мэверикс» считаются одним из главных претендентов на Д’Анджело Расселла.
По сообщению Брайана Льюиса из NY Post, клуб намерен предложить разыгрывающему контракт на 2 года и порядка 12 миллионов долларов.
«Даллас» ищет замену Кайри Ирвингу на время его восстановления.
В прошедшем сезоне Расселл (29 лет, 191 см) принял участие в 29 матчах «Нетс», набирая в среднем 12,9 очка (36,7% с игры, 29,7% из-за дуги), 2,8 подбора и 5,6 передачи.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
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