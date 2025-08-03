«Майкл Джордан». Лука Дончич назвал лучшего атакующего защитника в истории НБА
Лука Дончич назвал Майкла Джордана величайшим атакующим защитником всех времен.
- Ману Джинобили или Реджи Миллер?
– Джинобили.
- Джинобили или Айверсон?
– Айверсон.
- Айверсон или Рэй Аллен?
– Айверсон.
- Айверсон или Трэйси Макгрэйди?
– Айверсон.
- Айверсон или Дуэйн Уэйд?
– Айверсон.
- Айверсон или Дражен Петрович?
– О, я все равно должен выбрать Айверсона.
- Айверсон или Майкл Джордан?.
– Майкл Джордан.
- Майкл Джордан или Винс Картер?
– Пожалуй, на этом все. Майкл Джордан.
- Майкл Джордан или Клэй Томпсон?
– Майкл Джордан.
- Джордан или Джерри Уэст?
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости