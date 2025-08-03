Лука Дончич: «Стану намного лучше в защите. Смарт научит меня парочке вещей»
Звездный защитник «Лейкерс» ожидает, что сможет лучше показывать себя в обороне.
– Как ты думаешь, как твоя текущая физическая форма повлияет на игру в защите?
– Стану намного лучше. И, конечно, у нас теперь есть Маркус (Смарт), который научит меня парочке вещей. Это сильно поможет.
Маркус Смарт, присоединивший к «Лейкерс» в это межсезонье, является обладателем награды «Лучшему защищающемуся» сезона-2021/22. Дончич лично связывался со Смартом и убедил защитника перейти в клуб из Лос-Анджелеса.
