Леброн Джеймс поздравил Луку Дончича с новым контрактом по FaceTime

Леброн Джеймс поздравил Луку Дончича с продлением контракта.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни не присутствовали на пресс-конференции по поводу продления контракта с Лукой Дончичем .

По словам инсайдера Марка Стейна, Леброн связался с Дончичем по FaceTime в субботу утром, чтобы поздравить его с новым контрактом.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз , который также пропустил пресс-конференцию, сейчас находится в Азии в рамках рекламного тура по поводу выхода его именных кроссовок Rigorer.

Вчера Дончич продлил контракт с «Лейкерс » на три года и 165 миллионов долларов.