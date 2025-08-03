0

Леброн Джеймс поздравил Луку Дончича с новым контрактом по FaceTime

Леброн Джеймс поздравил Луку Дончича с продлением контракта.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни не присутствовали на пресс-конференции по поводу продления контракта с Лукой Дончичем.

По словам инсайдера Марка Стейна, Леброн связался с Дончичем по FaceTime в субботу утром, чтобы поздравить его с новым контрактом.

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз, который также пропустил пресс-конференцию, сейчас находится в Азии в рамках рекламного тура по поводу выхода его именных кроссовок Rigorer.

Вчера Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов. 

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2173 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
