Лука Дончич получит право на пункт о запрете обмена в 2028 году

В 2028 году Лука Дончич сможет включить в контракт пункт о запрете обмена.

К лету 2028 года Дончич будет считаться игроком, отыгравшим четыре сезона в «Лейкерс», источники подтвердили Марку Стейну из The Stein Line.

В субботу словенский разыгрывающий подписал продление контракта на максимальных условиях – 165 миллионов долларов за три года. Соглашение включает опцию игрока на сезон-2028/29.

Игроки, которые провели восемь сезонов в лиге и четыре сезона в одной команде, имеют право на контракт с пунктом о запрете обмена.

Дончич сможет подписать пятилетний контракт с «Лейкерс» на сумму более 400 миллионов долларов, если откажется от опции продления соглашения в 2028 году.

На данный момент только Леброн Джеймс («Лейкерс») и Дэмиан Лиллард («Портленд») имеют в своих контрактах пункт о запрете обмена.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoНБА
